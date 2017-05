JARMO JAGOMÄGI, Rapla

Kes oleks seda julgenud uskuda? Poolfinaalseeriat on mängitud poolteist kohtumist ja Rapla on Tartus mänguliselt pea igas elemendis üle. Loomulikult leidub play-off´ile omast rabedust, kuid Aivar Kuusmaa hoolealused tunnevad end platsil tunduvalt mugavamalt ja leiavad loogilisemaid lahendusi.



Poolajaks Rapla edu 35:28, kuid mänguliselt on vahe ilmselt suuremgi... Gert Kullamäe tuleb midagi välja mõelda, kui tahab siit Tartuga finaali jõuda.