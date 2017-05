Soome kõmuleht Ilta-Sanomat väidab, et Euroopa kergejõustikuliit otsustas juhatuse koosolekul kustutada kõik senised kontinendi rekordid.

Ajaleht väidab, et neil on olemas dokument, mis tõestab koosolekul tehtud otsust. Juttu on võimalikust rekordite nullimisest olnud ka varem, sest juba jaanuaris kutsus alaliidu president Svein Arne Hansen kokku töögrupi, kes pidi kriitiliselt otsa vaatama kõikidele senistele rekorditele. Paljude tippmarkide puhul püsib kahtlus, et need on püstitatud dopingu abil.

Väidetavalt algab kergejõustiku uus ajastu 2018. aasta 1. jaanuaril. Ametlikku teadet pole Soome ajalehe väidetele järgnenud. Arvatakse, et Euroopa alaliit tahab nõu pidada ka Rahvusvahelise Kergejõustikuliiduga, kuna nii mõnigi Euroopa rekord on ühtlasi ka maailmarekord.