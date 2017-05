Veideman kinnitas, et tema kindel soov oli piiri taga jätkata. Samuti ei muretse 25aastane mängumees kohaliku taseme pärast.

Märtsi alguses Itaalia korvpalli esiliiga meeskonnaga Udine liitunud Rain Veideman jääb samasse võistkonda ka tulevaks hooajaks, sest tingimused on igati sobivad.

Vähe tähtis pole kindlasti ka see, et majanduslikult tasub Veidemanile uus leping igati ära. „Jah, absoluutselt. Muidugi, kindlasti,“ vastas möödunud suvel rahvuskoondise kapteni rolli täitnu, kas Udines mängimine on tulusam kui Kalev/Cramos.

Lisaks eestlasele on tänavusel hooajal Itaalia esiliigas üheksanda kohaga lõpetanud meeskond sõlminud lepingu mõne kohaliku mehega. Kodumaale jõudnud Veideman liitub taas võistkonnaga pärast septembris lõppevat koondisetsüklit. Samuti kinnitas tagamängija, et parema pakkumise saamisel, on võimalus ka keset hooaega meeskonda vahetada.