Probleemide küüsi langenud Tyson Fury lubab, et suudab WBA ja IBF raskekaalu tšempioni Anthony Joshua alistada kõigest ühe käega.

Fury võitles viimati Vladimir Klitškoga 2015. aasta novembris ning jäi kindlalt peale. Britt sattus pärast triumfi probleemide küüsi ning ukrainlasel oli võimalus Joshua vastu kaotatud tiitlid tagasi võita, kuid jäi taas kaotajaks.

Fury jäi aga erinevate probleemide loovutama poksilitsentsi, kuid lubab, et suudab kaasmaalase alistada. "See oli fantastiline võitlus, väga nauditav. Karjusin, et Joshua Klitško lömastaks. Anthony näitas laupäeval ikka väga palju," kommenteeris 28aastane britt laupäevast lahingut.

"Jäänud on aga ainult üks võitlus, maailma suurim, ja kõik teavad seda. Raskekaalus on ainult mina ja Joshua, ei kedagi teist. Maailm tahab näha ainult seda lahingut ja mina olen jätkuvalt parim.

Nägime, kuidas Joshua karjäär sõltus lahingus Klitškoga, aga ukrainlane ei suudaks mind tabadagi. Ma olen kindel, et suudan Joshua alistada ühe käega, kui teine on mu seljataha kinni seotud. Ma ei pea isegi soojendama. Ma pole sama kaua aega poksinud kui Klitško, aga ma olen 28, tema 41.

Fury saab käesoleval nädalal teada, kas talle antakse poksilitsents tagasi või mitte.