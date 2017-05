Madridi Reali superstaar Gareth Bale pulm lapsepõlve kallimaga lükkub edasi, sest jalgpalluri kihlatu perekond kisuti gängide vahelisse arveteklaarimisse.

Bale pidi Emma Rhys-Jonesiga abielluma suvel, kui naine sai teada, et tema isa lastakse vanglast varem välja. Nüüd lükati pulm edasi, sest paar kardab, et pidulikku sündmust ründavad gängid.

Rhys-Jonesi perele lähedane allikas teatas ajalehele The Sun, et turvameetmeid tugevdatud märgatavalt situatsiooni maha rahunemiseni. "Emmale valmistab pulmade edasilükkamine palju pahameelt, aga ta teab, et see on kõige parem mõte."