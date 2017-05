"Meie ettepanek on revolutsiooniline mitte ainult selles mõttes, et paljud Euroopa- ja maailmarekordid vahetuvad, vaid ka selles, et tahame muuta rekordite tähendust ning tõsta standardeid nii, et kõik saavad nende aususes kindlad olla."

EAA pakkus välja kolm olulist muudatust, mille puhul rekordeid tunnustatakse: 1. tulemus püstitati ametlikul võistlusel, kus on kõige kõrgemal tasemel kohtunikud ja tehniline varustus; 2. sportlane on võistlusele eelnenud kuu jooksul andnud kokkulepitud arvu dopinguproove; 3. dopinguproovi peab säilitama nii, et seda saab ka kümne aasta pärast vajadusel uuesti testida.

Nõukogu soovitas ka rekordi tühistada siis, kui sportlane annab hilisema karjääri jooksul dopinguproovi isegi siis, kui see ei mõjutanud püstitatud rekordit. Praegused tipptulemused, mis pole uute standarditega kooskõlas, jäävad kõigi edetabelitesse, aga tulevikus tunnustatakse ainult uute reeglite järgi püstitatud rekordeid.

"Kindlasti on see radikaalne laahendus, aga kergejõustikut armastavad inimesed pidevast kahtlustusest tüdinenud. Vajame konkreetseid samme, et usaldusväärsus taastada", sõnas Hansen.