Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna selg on pärast järjekordset kaotust vastu seina. Poolfinaalseerias Rapla vastu ollakse null-kaks kaotusseisus ning peatreener Gert Kullamäe sõnul on vastased lihtsalt paremad olnud.

"Rapla on väga selgelt parem meeskond olnud nendes kahes mängus," sõnas juhendaja pärast kohtumist. "Meie rünnak on igas mõttes lukku pandud ja me ei ole head lahendust leidnud ei eelmises ega teises.

Nad on meie nõrgad kohad väga hästij üles leidnud ja selle pealt nende edu tuleb, ei ole selle vastu käiku leidnud," muljetas Kullamäe.

Meeskond on uues, raskes olukorras, mis on ka treenerile uus. "Praegu on selline seis, mis nii minule kui ka osadele mängijatele uus olukord. Osadele mängijatele üldse uus seis, see play-off. Sellega tuleb hakkama saada."

