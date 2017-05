Eesti korvpalli meistrivõistlustel on Rapla viimaste aastate suurimale üllatusele ülimalt lähedal - finaalist lahutab neid ainult üks võit.

Kodupubliku ees 2:0 seeriat juhtima läinud Rapla mängumees Indrek Kajupank sõnas, et isegi nemad ei uskunud nii suuri võite. "Ei uskunud, et vahed lõpus on nii kindlad. Uskusime, et võime tartut võita ja paneme kõvad lahingud, nii-öelda punkt-punktile, aga et lõpus viimastel rünnakutel on võitja selge, seda ei uskunud."

Eesti koondislase sõnul oli võtmeks hea algus teisele poolajale just enda korvi all. "Kolmas veerandaeg saime mingi aeg kaitse lukku. Oli hirm, et Tanel Sokk veab asja nende jaoks käima, aga saime õnneks lukku ja saime ise kergeid korve."

Loomulikult ei saanud Kajupank mainimata jätta ka fantastilist publikut. "See oli ikka väga, väga võimas atmosfäär. Ma sisemas lootsin, et võiks tulla samasugune nagu Andre Pärna lahkumismängul, kus isegi mängijatel oli raske saali mahtuda. Oli midagi sarnast, mis oli võimas."

