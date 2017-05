Inglismaa kõrgliigas sai Ragnar Klavani koduklubi Liverpool esmaspäeva õhtul vajaliku võidu, kui võõral väljakul alistati 1:0 Watford.

Vigastuspausilt naasnud eestlane alustas kohtumist vahetusmeestepingilt ning pääses ka 87. minutil platsile. Selleks hetkeks Liverpool juba juhtis, sest avapoolaja üleminutil lõi oivalise värava Emre Can.

Emre Can has just done this... pic.twitter.com/BzMKaGG9na — Anthony Joshua (@TheAFCGuru) May 1, 2017

Liverpool piirduski ühe tabamusega ning kuna võõrustajatel ei lastud ühtegi palli väravavõrku lüüa, lõppes matš eestlase koduklubi 1:0 võiduga.

Tabelit vaadates oli võit ülimalt tähtis. Tiimil on 35 kohtumisest koos 69 punkti, millega asutakse kolmandal kohal. Kuigi esimesed kaks, Londoni Chelsea ja Tottenham, on juba püüdmatus kauguses, siis Liverpooli jälitajad on kohe nende kannul.

Manchester City'l on koos 66 silma, aga neil on matš vähem peetud. Mancester Unitedil on aga 65 silma samuti 34 kohtumisega ning Londoni Arsenalil 33 mänguga 60 punkti.