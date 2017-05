Üks on selge: ralli MM-sarjas käib viimase kümnendi põnevaim hooaeg. Sellest johtuvalt on üle pika aja ebaselge, kes on peamine tiitlipretendent. Etapivõite jagub neljale mehele, ainsana on kaks võitu suutnud koguda Hyundai Thierry Neuville.

Kuigi sarja üldarvestuses jätkab liidrina viimased neli maailmameistritiitlit võitnud Sebastien Ogier (M-Sport), siis tegelikult võib senise hooaja põhjal pidada kergeks favoriidiks hoopis belglast. Kuningas Ogieri troon kõigub.

Sebastien Ogier. (DIEGO LIMA)

28aastase Neuville’i karjäär on seni olnud kui ameerika mägedel. Oma teisel täispikal hooajal saavutas ta 2013. aastal Ford Fiesta roolis Ogieri järel teise koha. Seejärel kolis mees Hyundaisse, kus kaks järjestikust aastat lõppes kuuendal positsioonil. Pettumus oli suur, kuid Lõuna-Korea autotiim ei kaotanud mehesse usku. Kuni eelmisel aastal tõusis ta taas teiseks, alla tuli taas vanduda Ogierile.

Tänavu talvel löödi rallimaailmas kaardipakk mõnusalt segamini ja Ogieril pole enam kasutada ülivägevat Volkswagenit – istumise all on konkurentidega tunduvamalt võrdsem Ford.