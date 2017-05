Pühapäeval selgus Eesti võrkpallimeister, kui kuuendas finaalmängus alistas Tallinna Selver koduväljakul 3:1 Tartu ning võitis seeria 4:2.

Kolm-null eduseisul tartlastele kaks kohtumist ära andnud Selver näitas hooaja viimases kodumängus taaskord kindlust nagu seeria esimestes vaatustes ning tõsiseks andmiseks ei läinudki.

Seega teenis Selver teise järjestikuse Eesti meistritiitli ning tartlased jäid kogu hooaja peale sootuks kullata. Tuleval hooajal võib aga mõlemat meeskonda oodata suured muutused.

"Muidugi on pettumus. Tartul on alati kõige kõrgemad eesmärgid," võttis taaralinlaste loots Oliver Lüütsepp ebaõnnestunud hooaja kokku. "Mu enda saatus on lahtine - leping lõppes tänasega ja väga paljudel mängijatel samuti. Ainult neljal mehel on järgmiseks hooajaks kehtiv leping."