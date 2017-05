Kui NBA play-off´ide esimene veerandfinaal peeti juba pühapäeval, siis läinudöösel jätkati. Üllatavalt kindla võidu teenis Houston Rockets, kes alistas võõral väljakul koguni 126:99 San Antonio Spursi. Rocketsile tõid edu kaugvisked, mida tabati 50/22. Näitaja on ajalooline, sest play-off´ides pole ajaloos keegi Spursi vastu nõnda palju kolmeseid tabada suutnud. Habemik Harden panustas 20 punkti ja 14 resultatiivse sööduga.

James Harden is up to an #NBAPlayoffs career-high 13 assists. @HoustonRockets continue to build on their Game 1 lead on @NBAonTNT. pic.twitter.com/uq8lXrCi6s