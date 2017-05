Liverpooli jalgpallimeeskond teenis eile õhtul Premier League´is väärt võidu, kui alistas võõral väljakul 1:0 Watfordi.

Taaskord kuulus meeskonna koosseisu vigastusest paranenud Rangar Klavan, kes ka 87. minutil väljakule pääses. Õhtu tipphetkega sai Eesti koondise kapten hakkama aga mängueelsel soojendusel, kus ta head tehnikat näitas.

Vaata videost, kuidas Klavan "kvadraadis" meeskonnakaaslase kohvile tõmbas:

Adam Lallana warming up with the rest of the subs.



Watch out for Ragnar Klavan nutmegging Marko Grujic 🤣#LFC #WatLiv pic.twitter.com/C0unFGDXZW