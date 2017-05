Eesti hetke edukaima keskmaajooksja Tiidrek Nurme arvates on Euroopa kergejõustikuliidu soov kõik varasemad rekordid tühistada mõistetamatu.

"Selge on, et minu kui sportlase jaoks on see võõras olukord," sõnas Nurme Õhtulehele. "Fakt on see, et mingisuguse aja jooksul on sportlased need rekordid teinud ja kui need nüüd nullida, siis tegelikult ei saa me nullida fakte. Ei saa nullida reaalsust.

Kui kunagi on keegi hüpanud just nii kõrgele, kaugele, jooksnud kiiresti, heitnud kaugele - kuidas me saame reaalsust moonutada?"