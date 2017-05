Jalgpalli Meistrite liigas mängitakse täna ja homme poolfinaalide avakohtumised. Kõigi konkurentsis püsivate klubide sihtmärgiks on jätkuvalt Walesi pealinn Cardiff, kus 3. juunil selgub 62. Euroopa jalgpalliklubide meister.

Õhtulehe kuuendas teemakohalises jalgpallistuudios on külas Eesti meistri- ja esiliiga arendusosakonna spetsialist Silver Lulla, kelle süda põksub Itaalia viimase viie hooaja tšempioni Torino Juventuse rütmis.

Miks on Massimiliano Allegri juhendatav Juventus viimase aja Itaalia valitseja? Millised on klubi põhimõtted? Kas Juventus on teistele Itaalia klubidele teerajaja? Vastused neile ja teistelegi põnevatele küsimustele leiad saatest!