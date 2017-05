Vagunis puistab keegi reisija aknast mingit pulbrit välja.

"Öelge palun, miks te seda teete?" küsitakse temalt.

"See on suurepärane vahend lõvide peletamiseks," vastab mees.

"Siin pole ju mingeid lõvisid!"

"Tõtt-öelda pole see pulber ka ehtne..."