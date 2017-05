Eesti spordi suur eriprojekt on aastakümneid olnud praegu Audentese nime kandev spordigümnaasium, mille korvpallivõistkond mängis nii meistri- kui ka esiliigas. Õhtulehe korvpallisaade „Viies veerandaeg“ võttis hooaja kokku Audentese peatreeneri Indrek Visnapuuga.

„Tagantjärele vaadates oli õige otsus, et mängisime sel hooajal meistriliigas ainult kaks ringi. Me polnud koosseisu sügavuse mõttes sama konkurentsivõimelised kui eelmisel hooajal,“ rääkis Visnapuu hooaja iseloomustuseks.

„Et poisid saaksid mängukoormuse kätte, pidin meistriliigaga sama rotatsiooni mängijaid kasutama ka esiliigas – seal sai mängida ka võidu peale. Meistriliigas on meie eesmärgid natuke teised. Tagasi vaadates võib öelda, et eesmärgid said laias laastus täidetud. Kes vajasid meistriliiga kogemust, said piisavalt mänguaega, esiliigas jõudsime aga esimest korda Final Fouri ja mängisime medalitele.“

Meistriliiga hooaeg lõppes taas võiduta, kui raske oli poisse motiveerida?