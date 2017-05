Euroopa Kergejõustikuliit tekitas neil päevil kõva tormi ja mitte ainult teeklaasis, kui tuli välja ideega nullida kõik senised rekordid ning alustada uute tipptulemuste „kogumist“ puhtalt lehelt ja rangete dopingureeglitega. Mida arvavad asjast Eesti ässad?

Sydney olümpiavõitja, Eesti kümnevõistluse- ja kaugushüpperekordi omaniku Erki Noole arvates pole Euroopa kergejõustikuliidu eeldatavalt sündiv otsus eriti mõistlik.

Beamon on ikka 8.90 hüpanud

„See on emotsionaalselt natuke libe tee,“ ütles Nool. „Kui lõppkokkuvõttes keegi küsib, kui palju on maailmas kaugust hüpatud, siis ütled ikka – Bob Beamon 8.90.“ Noole enda tippmark on 1995. aastal Götzise mitmevõistluse käigus hüpatud 8.10, millega ta lõi ühe sentimeetriga üle Tõnu Lepiku tol samal Mexico olümpial – kus Beamon oma imehüppe tegi – saavutatud tulemuse.