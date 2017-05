Jalgpalli Meistrite liigas üllatuslikult poolfinaali murdnud AS Monaco kubiseb noortest talentidest, keda suurklubid endale ihkavad.

Klubisarja play-off’is on ereda komeedina jalgpallitaevasse sööstnud 18aastane ründaja Kylian Mbappe. Pärast alagrupivooru on prantslane Meistrite liigas löönud nelja mänguga viis väravat ning väidetavalt soovib Monaco Mbappe eest 130 miljonit eurot, mis teeks temast aegade kallima vutimehe.

Edukas hooaeg ei pruugi mängijaid Monacosse jätta

Mbappet võib mõneti võrrelda 21aastase Manchester Unitedis palliva Anthony Martialiga. Mõlemad on ründajad, andekad ning said tuule tiibadesse Monacos. Kui Martiali üleminek Unitedile läheb erinevate lisatingimuste täitumisel maksma kuni 80 miljonit eurot, siis pole kahtlustki, et Mbappe tulevane leivaisa peab letti laduma veelgi priskema rahapataka.