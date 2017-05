Meistrite liiga poolfinaalis alistas Madridi Real Hispaania pealinna derbis Atletico 3:0. Kuigi järgmise nädala kohtumisele läheb Diego Simeone juhendatav meeskond suures kaotusseisus, püsib peatreener optimistlikuna.

"Kummagi meeskonna esimene poolaeg polnud hea," rääkis Simeone pärast kohtumist. "Alati oli õhus midagi ohtlikku, aga mõlemad tiimid eksisid söötudega. Nemad lõid siiski värava. Gameirol oli võimalus, aga Navas päästis tolle olukorra Realile. Teisel poolajal omasime palju palli, aga ei suutnud väravat lüüa ning vastased kasutasid vaba ruumi hästi ära."

Hoolimata suurest kaotusseisust usub Simeone spordiala võludesse. "Jalgpall on imeline mäng ja kõike võib juhtuda. Ma usun, et meil on veel võimalus finaali pääseda. Ütlesin mängijatele, et peame tänase mängu unustama, jalgpall on fantastiline. Ülesanne on väga, väga raske, aga see on vutt.

Sellised asjad võivad juhtuda. Proovime korduskohtumise lõpuvileni. Vastased olid paremad ja neid tuleb õnnitleda. Meil on järgmine kohtumine laupäeval ning siis saame mõelda Meistrite liigale.

Ma tunnen vabalt. Proovime järgmine nädal teha midagi võimatut. Oleme Madridi Atletico ja võib-olla suudame seda teha."