Ametlik statistika ütleb aga, et Ronaldo on Reali särgis löönud 399 väravat. Vaidlusalune tabamus pärineb 2010. aasta septembrist, mil Real alistas Hispaania liigas 2:1 Real Sociedadi.

Pärast 32aastase portugallase viimast eilset naela Atletico kirstu teatasid kõik Reali sotsiaalmeediakanalid, et Ronaldo on Madridi kuningliku klubi eest kirja saanud 400 tabamust.

Eile jalgpalli Meistrite liiga poolfinaali avakohtumises Madridi Atleticot kübaratrikiga kostitanud Madridi Reali ründaja Cristiano Ronaldo on leivaisa väitel löönud klubi särgis nüüd 400 väravat. Tegelikult jääb tal fantastilisest tähisest ametliku statistika järgi üks puudu.

Antud kohtumises lendas Sociedadi väravavahi selja taha pall, mille saatis karistuslöögist teele just Ronaldo. Et nahkkera läks väravasse Reali keskkaitsja Pepe puutest, määras Hispaania liiga tabamuse Pepe nimele. Real ütleb aga siiani, et värav kuulub Ronaldole.