Inglismaa jalgpalli meistriliigas praegu Londoni Chelseas leiba teeniva poolkaitsja Cesc Fabregasi peale ihuvad hammast Manchester United ja Ragnar Klavani leivaisa Liverpool, vahendab Albionimaa meedia.

Väidetavalt on 29aastane söödumaestro Fabregas üks neist, kelle on Chelsea peatreener Antonio Conte nõus suvel loovutama. Inglismaa meedia hinnangul riputab Chelsea Fabregase kohale ligi 35-miljonilise hinnasildi.

Ehkki Fabregas on tänavu kõrgliigas algrivistuses platsile jooksnud vaid kümnes kohtumises, on ta olnud Chelsea üks paremaid pallureid. Fabregas on liigas löönud neli väravat ning jaganud üheksa väravasöötu, millest rohkem on Premier League'is suutnud vaid kolm meest.

Lisaks Chelseale varem Londoni Arsenalis mänginud Fabregas on Inglismaa kõrgliigas kokku andnud 104 väravasöötu, millest enam on suutnud vaid Ryan Giggs (162).