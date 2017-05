„Unibeti Vutihulluse“ kevadhooaja üheksandas osas istume maha Barcelona päikesepaistes ega liigu Kataloonia pealinnast sentimeetritki kaugemale.

See tähendab, et lõviosa saatest on pühendatud jalgpallimaailma nelja suurima klubi sekka kuuluvale FC Barcelonale. Muuseas räägime klubist kui iseseisvusest unistava Kataloonia sümbolist ning meenutame ka legendaarset ungarlast, kelle tõttu üldse Euroopa suurim klubijalgpallistaadion Camp Nou ehitati.

Kuna saatehooaeg on olnud üpris pikk, tunneme saate teises osas, et oleme ära teeninud ühe karastava õlle. Selleks on Piquenbauer – Barcelona kaitsetuusa Gerard Pique auks villitud kesvamärjuke, millele Ott Järvela oma pika õllejoomiskarjääri põhjal hinnangu annab.