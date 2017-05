Eesti meeste käsipallikoondise peatreenerina jätkab Rein Suvi, kellega alaliit sõlmis 1+1 aasta pikkuse lepingu, mis hõlmab 2019. aasta maailmameistrivõistluste ja 2020. aasta Euroopa meistrivõistluste valiktsüklit.

Suvi on koondist juhendanud alates 2014. aastast ning viinud meeskonna 2020. aasta EM-valiksarja avaringist edasi. Kuna uued loosimised on alles ees, siis pole Suvi eesmärke paika pannud. "Kõik sõltub vastastest, kuid niisama me mängima ei lähe," märkis Suvi.

"Minu sooviks on see, et koondisesse tahetaks tulla ning meeskonnas valitseks hea sisekliima. Samuti tahaksin koondisesse kaasata uusi ja nooremaid mängijaid. Kui suudame häid tulemusi näidata, siis loodetavasti aitab see kaasa kogu Eesti käsipalli arengule."