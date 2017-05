See juhtus viimati 14 aastat tagasi, kui Tartu korvpallimeeskond, siis juba/veel Rocki nime all, ei jõudnud Eesti korvpallimeistrivõistlustel finaali. Toona jäädi poolfinaalis alla hilisemale meistrile Tallinna Kalevile, mille peatreener oli siis Andres Sõber ja mänedžer Riho Soonik. 2004 tulid tartlased taas meistriks ning on sealtpeale mänginud 13 finaalis järjest. Paar hooaega tagasi tuldi Rakvere Tarva vastu välja 1:2 kaotusseisust, nüüd on matšis Raplaga seis 0:2. Kas Gert Kullamäe on kahe mängu vahel leidnud võluvitsa? Vastust hakkame nägema õhtul pärast kella 19. Loomulikult toome päevaülekandes lugejani ka kõik muu põneva spordimaailmas toimuva!