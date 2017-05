Raskematel hetkedel sai Kristian alati võtta kõne isale, endisele tippmängijale ja praegusele Tartu Ülikooli peatreenerile Gert Kullamäele. "Ega me mänguelementidest suurt rääkinud, isa on moraalse poolega abiks. Ta ikka motiveeris mind edasi pingutama," tänas poeg.

Enda teada on ta meeskonna ainus kaheaastase lepinguga mängija (Kullamäe muidugi usub, et osa tiimist sõlmib uue lepingu), mis tähendab, et saab sügisest panna end proovile 1. Bundesliga's. "Loodan seal rohkem platsile pääseda kui tänavu, tolles liigas pole välismaalaste piirangut. Muidugi pean ka ise piisavalt mees olema. Tänavu pidin koha pärast konkureerima põhimõtteliselt ameeriklastega, sest reegli kohaselt peab kogu aeg olema väljakul vähemalt kaks sakslast. Klubi eesmärk oli võita, eksimis- ja eksperimenteerimisruumi suurt polnud. Ent mingites mängudes sain täitsa normaalselt mängida," rääkis Kullamäe, kes põhihooaja 30 mängust pääses väljakule 16-s ning keskmiseks mänguajaks kujunes seitse ja pool minutit. Play-off'is kuivas aeg kokku.

Nüüd on olukord vastupidine, Kullamäe-juuniori meeskond on eesmärgi täitnud, papa aga on matšis Raplaga raskes seisus. "Ega tal hetkel midagi hõisata ole. Aga ütlesin pärast võitu isale, et äkki teete nagu meie tiim - et tulete 0:2 pealt välja! Oleme Tartule eeskujuks," elavnes Kristian silmnähtavalt.

Isa kontaktide toel Saksamaale pääsenud Kristian jääb hooajaga rahule. "Ega ma väga teadnud, mis ees ootab. Oli igas mõttes raske, meesteklassi ei saa noortega võrrelda. Kui mõtlema hakkan, olen 17-aastasena kogenud juba nii palju erinevaid asju - mängijate minekut, treeneri vallandamist, fännide poolt väljavilistamist. Jah, mõne halvema esituse järel vilistati meid välja, meelde tuleb kaks niisugust mängu. Kokkuvõttes olen otsusega siia tulla rahul.

Saime kohe hooaja alguses mitu kaotust, tekkisid pinged, hooaja jooksul oli palju takistusi. Ma ei arva, et põhihooaja teise ja kolmanda meeskonna alistamine play-off'is olnuks üllatav. Pigem oli meie enda põhihooaeg, mille lõpetasime seitsmendana, nõrk. Meeskonnaga liitudes öeldi kohe, et nalja siin ei tehta, eesmärk on tõusta kahe aastaga meistriliigasse.

Minul isiklikult küll polnud probleeme, ei öeldud, et paki asjad kokku. Sügisel öeldi, et tule siia, treeni, arene korvpallurina, teeme nii, et sul oleks siin võimalikult hea ja ülejäänu on boonus. Sain regionaalliigas mängivas duubelvõistkonnas palju mängida ja seegi tõusis astme võrra kõrgemale.

Treeningud meeldisid mulle, väga palju lihvisin üks-üks mängu elemente. Abitreeneri töö oli pingeline, aga ta ikka leidis aja mulle saali appi tulla. Olen kindlasti arenenud: muutunud füüsiliselt tugevamaks ja saanud mängulises mõttes teada hästi palju uut. Meeste mäng on hoopis teine maailm."

Oettinger Rocketsit ootab ees homme algav esikohamatš Mitteldeutscheriga, aga Kullamäe sõnul on olukord naljakas. "Siin on finaaliks poolfinaal. Kõigi eesmärk on esimesse Bundesliga'sse tõusmine. Auhind on nüüd kätte saadud ja naljakas öelda, et finaal pole tähtis," lausus mängumees muheldes. "Muidugi, võita ikka tahaks, aga vähemalt esimeseks finaalmänguks me eraldi ei valmistu, täna pole ka trenni. Ja usun, et pääsen nüüd ka platsile - varemgi sama asja sees olnud inimesed andsid mõista, et nüüd mängitatakse rohkem kui kaheksat meest."