Manchester United kohtub täna õhtul Euroopa liiga poolfinaalis Celta Vigoga, kust vigastuse tõttu jääb eemale Zlatan Ibrahimovic.

Mõistagi on ründeässa puudumine Punastele Kuraditele suur löök, kuid muserdatud on ka üks vastane. Nimelt rääkis Celta rootslasest mängumees John Guidetti videointervjuus, et tal on rahvuskaaslase eemale jäämise pärast kurb meel.

"Tere Zlatan, mul on väga kahju, et me ei saa teineteise vastu mängida," alustas Guidetti. "See on olnud minu unistus väiksest saati."