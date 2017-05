Jäähoki maailmameistrivõistlused ei meelita mitte kunagi kohale kõiki planeedi parimaid hokimehi, sest samal ajal peetakse otsustavaid matše ookeanitaguses NHLi nime kandvas Põhja-Ameerika profiliigas.

Lisaks devalveerib MM-tiitli väärtust tõik, et turniir toimub igal aastal. Ka suurimal hokifännil on raske meenutada, kes ja millises järjekorras viimasel kümnel korral ilmameistriks krooniti.

Ometi asub just Eesti geograafiliselt omamoodi huvitaval positsioonil, kus kõigi meie naabrite jaoks on jäähoki MM iga-aastane spordi suursündmus. Venemaa, Soome ja Rootsi mõtlevad alati kõige säravamatest medalitest, lätlased lihtsalt naudivad, et nende hokimehed juba pikka aega maailma tippu kuuluvad.

Igale MMile eelneb omakorda kummaline trall, kus peatreenerid püüavad leida mehi, kes saavad ja leiavad motivatsiooni turniirile kohale tulla. Muude spordialade puhul on MM-tiitli nimel võitlemine iga viimase kui sportlase jaoks au asi. Hoki ujub aga vastuvoolu. Kahjuks.