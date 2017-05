Manchester United alistas jalgpalli Euroopa liiga poolfinaali avamängus võõral väljakul Marcus Rashfordi väravast 1:0 Celta Vigo. Peatreener Jose Mourinhol jagub 19aastase ründaja kohta vaid kiidusõnu.

"Ta on 19aastane nooruk, kes on jalgpalli armunud. Ta teeb kõvasti trenni, ta on väga küps ja loeb ainult tema mängukvaliteet, mitte vanus," sõnas Mourinho pärast võidukat kohtumist.

"Ta jääb pärast igat treeningut pooleks tunniks karistuslööke harjutama ja ta ootas oma võimaluse ära. Ta teeb nii palju tööd, et võime vanuse täiesti ära unustada."

Portugallane lisab, et lõpptulemus täit rahuldust ei pakkunud. "Olen rahul mängupildiga, kuid mitte resultaadiga. Avapoolajal oleksime pidanud juba lööma kolm või vähemasti kaks väravat, aga nüüd on seis ikkagi lahtine.

Mängisime piisavalt hästi, et Old Traffordile minnes oleks asjad otsustatud olnud. Loodame, et Old Trafford soovib meie võitu - siis me selle ka saavutame."