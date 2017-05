Fernando Alonso jätab vormel 1 Monaco GP etapi vahele, sest võistleb legendaarsel Indy 500 võistlusel.

Sel nädalal sõitis hispaanlane USAsse, et testida enda jaoks täiesti uut IndyCari masinat ja läbida igale võistluse uustulnukatele mõeldud katse. Alonso ütles, et autoga on lõbus sõita, kuid ovaalring vajas natukene harjumist.

Õnnetu õnnetus juhtus aga ühel testringil, kui Alonso masina ette jäid kaks lindu, kes kahjuks ellu ei jäänud.

Endine F1 ja IndyCari meister Mario Andretti usub, et Alonso võib 28. mail peetava võisltuse isegi võita. "Tal on head võimalused see ära võita," sõnas 77aastane mees, kelle tiimis hispaanlane ka Indy 500 osaleb.

"Ta on praegu tipus ning F1 pole tal palju kaotada. Ta võib Monacost loobuda, et proovida IndyCaril võistlemist. Võib olla lõpetab ta selle võistluse väga positiivse tulemusega."