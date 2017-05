Ameerika Ühendriigis Saint Louise linna pesapallimeeskonna Cardinalsi mängu ajal juhtus jube intsident, kui staadionil istunud fänni tabas kuul.

34aastane naine istus maailma kõige tugevama pesapalliliiga mängu ajal kodumeeskonna pingi taga, kui teised pealtvaatajad said aru, et midagi tõsist juhtus.

Lähedal olnud pealtvaataja Todd Porter ütles kohalikule meediale, et naine kartis, et teda tulistati. "Alguses arvasime, et ta teeb nalja, aga kõik keerasid ümber ja nägid õlast verd jooksmas. See oli väga lilla ja punane ning tundus, et tema jakis oli auk."