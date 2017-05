Härra Müller tõmbab ühe sigareti teise otsa.

"Kas sa ei tea, et arst keelas sul suitsetada?" noomib proua Müller. "Kui tahad veel mõne aasta elada, pead suitsetamise kohe maha jätma."

"Ah, selleks on juba liiga hilja!" lööb härra Müller käega.

"Suitsetamist maha jätta pole kunagi liiga hilja!"

"Noh, aga sel juhul on ju veel aega küll."