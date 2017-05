„Seis pole katastroofiline, aga hea ka mitte.“ Nii lausus sõudjate treener Matti Killing täna pärast hooaja esimese MK-etapi eelsõite, kus mõlemad meie eksperimentaalse koosseisuga paatkonnad said oma sõidus viimase koha. Kahepaat Allar Raja - Tõnu Endrekson, kelle sõitu segas Endreksoni pisike jalahäda, kaotas oma eelsõidu kiireimale, Bulgaaria paarile 17,3 sekundiga. Neljapaat koosseisus Kaspar Taimsoo, Sten-Erik Anderson, Joosep Laos ja Kaur Kuslap liugles üle lõpujoone 14,33 sekundit Poola kvartetist hiljem ning oli seitsme neljapaadi võrdluses eelsõitude aeglaseim. Mõlemad jätkavad finaalikoha püüdmist homsetes vahesõitudes. Aga häirekella ei tasu spordisõpradel lüüa. Killingu sõnul on praegune jõudude vahekord loogiline, sest olümpiasangarid nautisid tavapärasest pikemat puhkust (veetreeningutega alustati märtsis ehk kaks kuud hiljem kui mullu) ning rihivad tippvormi septembri lõpus toimuvaks MMiks.

„Selge see, et me ei tulnud siia võitma. Hea, kui keegi meist finaali pääseb,“ lausus Killing Õhtulehele. „Meie eesmärk on näha, kui kaugel me praegu maailma tipust oleme. Aasta tagasi kaotasime esimesel MK-etapil neljasega kuskil kümne sekundiga (täpsemalt 8,29 – M.T.).“

Kesine hooaja algus on Eesti sõudjatele pigem tavapärane ning sel on lihtne põhjus: erinevalt paljudest Euroopa riikidest ei saa meie maal aastaringi paadiga vee peal käia, mistõttu on kevaditi veekilometraaž väike. „Kui oled sõudja, siis pead enamuse ajast sõudma,“ märgib Killing. „Nüüd on meil ka kodus vesi lahti ja üks kord peavad ilmad samuti normaalseks minema. Enne MK-d olime paar nädalat kodus, aga ilmad olid ikka koera omad, nii et pooltes trennides pidime tegema muud, kui vee peal sõitma. Aga see on meie teadlik valik, et me ei lähe kuskile Hispaaniasse või Portugali talvituma. Siiani oleme sellise ettevalmistusega hooaja tähtsaimatel võistlustel konkurentsis püsinud. Loodame, et ka sel sügisel oleme teisest mastist mehed.“