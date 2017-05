Möödunud aastal publikut pikkade odakaartega hullutanud sakslane Thomas Röhler avas tänavuse välihooaja veelgi võimsama odakaarega, kui viskas Dohas toimuval Teemantliiga avaetapil nii enda isiklikuks kui uueks Saksamaa rahvusrekordiks 93.90.

Ühtlasi tähistab too neljandal katsel visatud tulemus kõigi aegade teist tulemust, mis enne kuulus 93.09ga soomlase Aki Parviaineni nimele. Rio de Janeiro olümpiavõitja tänasest odakaarest on enamat suutnud vaid tšehh Jan Železny, kelle nimele kuuluv maailmarekord on 98.48. Röhleri enda vana tippmark oli möödunud aastal visatud 91.28.

Röhleri tänane seeria: 82.94 - 85.52 - 88.12 - 93.90 - loobus - loobus.

Doha Teemantliiga odaviske tulemused: