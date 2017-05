Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna leegionär Maks Adam Konate pole tavaline ukrainlane, kuid hoolimata tumedamast nahavärvist pole mehel kordagi rassismiga probleeme olnud. Ka Eestis.

„See on minu jaoks veider, aga mitte kunagi. Ma vannun.“ 26aastane mängija kordab seda intervjuu vältel veel mitu korda. „Korvpalli hakkasin mängima 13aastaselt, millega kaasnesid ka reisid erinevatesse Ukraina linnadesse, aga mitte kunagi, ma vannun, mitte kunagi pole mul rassismiga probleeme olnud. Pole kordagi kuulnud, et fännid või mängijad ütleksid minu suunas midagi ebasündsat. Võib olla on mul lihtsalt vedanud.“

Jah, lugesite õigesti. Konate on tumedanahaline ukrainlane, sest tema isa on pärit ligi 17 miljoni elanikuga Lääne-Aafrika riigist Burkina Fasost. Maks Adami emaga kohtus ta vahetusüliõpilasena Ukrainas.

„Isa tuli 1980. aastate lõpus Aafrikast Donetskissse turundust õppima. Minu ema studeeris samal erialal ja niimoodi mu vanemad kohtusidki. Nad lihtsalt armusid,“ naerab nende korvpallurist poeg Maks, kes praegu esindab Tartu Ülikooli meeskonda.