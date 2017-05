2015. aasta jõulude paiku kirjutas ajakiri Bunte oma esikaaneloos, et vormelilegend Michael Schumacher suudab taas kõndida. Tänaseks on selge, et tegemist oli valeinfo levitamisega.

Schumacherite perekond kaebas Bunte kohtusse ja saavutas võidu. Väljaanne peab perekonnale maksma 50 000 eurot ja hüvitama 65 protsenti kohtukuludest.

Bunte kirjutas, et Schumacher suudab iseseisvalt kätt tõsta ning terapeutide abil ka veidi kõndida. Seejärel teatas seitsmekordse vormel-1 maailmameistri mänedžer Sabine Kehm, et tegemist on täiesti vastutustundetu artikliga. "Kahjuks anti paljudele inimestele valeinfot," ütles ta.

Algas kohtutee, mis sellel nädalal lõppes. Bunte viitas oma loos anonüümsele allikale, keda ilmselt polnudki olemas.

Michael Schumacher sai raske peavigastuse 2013. aastal ja pole pärast seda avalikkuse ette sattunud. Pärast koomas veedetud poolaastat läks ta kodusele ravile, kus mees on väidetavalt meedikute pideva järelvalve all ning tema raviks kulub iganädalaselt enam kui 100 000 eurot.