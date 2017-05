Astana rattameeskond avaldas viimase intervjuu, mis tehti Itaalia velotuuri eel Michele Scarponiga. Just temast pidi suurtuuril saama Kasahstani meeskonna esinumber, kuid 22. aprillil juhtus ränk õnnetus, kui treeningul sõitis Scarponile otsa kaubik. 37aastane spordikuulsus hukkus sündmuskohal.

Kui Scarponi valiti Astana esinumbriks, teatas itaallane, et just Giro alguses oleks õige aeg intervjuu avaldada. Eile postitati video Youtube’i videokeskkonda.

Scarponit armastati just tema positiivse hoiaku ja suhtumise tõttu. "Ma ei taha ennast liiga tõsiselt võtta. Kui ma treenin või võistlen, siis pole see kindlasti mingi nali, kuid mind on õnnistatud positiivse ellusuhtumisega ja mulle meeldib, kui näen ka enda kõrval rõõmsaid nägusid," ütles ta oma viimases intervjuus.

Scarponi endine tiimikaaslane Rein Taaramäe kinnitas, et just itaallane hoidis meeskonnas tuju üleval. "Michele oli tiimi hing. Ta oli selliseks loodud, et pidi ainult naljatlema, lõõpima ja klouni mängima. Ta hoidis meeskonnas kõigi tuju rõõmsana," meenutas Taaramäe endist võitluskaaslast.