Jalgpalli Eesti kõrgliigas jätkub tiitlikaitsja FCI Tallinna kurb hooaeg. Täna tehti võõral väljakul 1:1 viik Paide Linnameeskonnaga. Alles 30. aprillil võitis FCI sama vastast kindlalt 6:1.

Paide linnastaadionil toimunud matši avapoolajal väravaid ei löödud, kuid 59. minutil viit Martin Kase kodumeeskonna juhtima. 20 minutit enne lõpuvilet suutis Aleksandr Kullinitš viigistada. Viimastel minutitel oli võiduväravale lähemal Paide.

Kümne vooruga on FCI suutnud võita vaid neli mängu, 14 punkti annab tabelis viienda koha. Paide on 11 punktiga kuues. Liidrid on 26 punkti kogunud Levadia ja Flora.