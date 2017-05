Läti meeste jäähokikoondis alustas Pariisis ja Kölnis toimuvat MMi 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) võiduga Taani üle ning tõusis (ajutiselt) A-grupi liidriks.

Lätlaste kasuks tegid täna skoori Riia Dünamo ründajad Gints Meija (mängitud oli 23.08) ja Miks Indrasis (41.48 ja 52.40), kes tähistas oma teist tabamust vahva tantsuga, mida näeb allolevast videost.

Latvian forward Miks Indrasis had two goals against Denmark, including this one in a 3-0 win. #LATvsDEN #IIHFWorlds pic.twitter.com/s0inQEzJBw — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2017

The Latvian fans are pumped! Another power play, and Latvia is up 2-0. #LATvsDEN #IIHFWorlds pic.twitter.com/dnmfDfH1Gw — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2017



Läti - Taani põgus meeskondlik statistika (shots = pealevisked, saves = tõrjed, PIM = karistusminutid).

Samal ajal toimunud B-grupi mängus Šveits - Sloveenia suutsid šveitslased viimase 22 minutiga mängida maha 4:0 edu, kuid teenisid lõppeks karistuvisetega 5:4 võidu.

Šveits - Sloveenia põgus meeskondlik statistika.

Tabeliseisud enne tänaõhtuseid mänge: