"Tagasitulek sai alguse Rio de Janeiro olümpialt, kus kogesin pealtvaatajana imelist atmosfääri," lausus Lamy-Chappuis Pariisis korraldatud pressikonverentsil. "See pani mind tahtma taas sportlasena olümpiale minna. Pealekauba, elasin pilooditreeningute ajal kuus kuud Inglismaal nägemata lund, suuski ja mägesid ning hakkasin neid väga igatsema."

Lamy-Chappuis taandus tippspordist 2015. aasta kevadel pärast Faluni MMi, et keskenduda piloodiõpingutele. Nüüdseks on 30aastane prantslane õpingud edukalt läbinud ja liitub taas Prantsusmaa kahevõistluse koondisega eesmärgiga pääseda olümpiale ja seal hästi võistelda.

Kas mäletate veel kahevõistluse olümpiavõitjat, kolmekordset MK-sarja parimat ja viiekordset ilmameistrit Jason Lamy-Chappuis'd? Kui mitte, siis on aeg meelde tuletada, sest prantslane teatas, et naaseb kaheaastase vahe järel suurde sporti.

Lamy-Chappuis jätkas: "Tagasitulek on väga keeruline, sest ma pole kaks aastat suusahüppeid teinud. Aga olen vormis, jooksin poolmaratone ja käisin jõusaalis. Ma ei kaotanud oma füüsilist vormi. Pealegi on palju näiteid sportlastest, kes on mõningase pausi järel karjääri jätkanud."