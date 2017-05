2. Kas Rapla mehed loobivad tühje sõnu?

Ei! Rapla tegevjuht ja mänedžer Jaak Karp sõnas mullu novembris antud intervjuus Õhtulehele: "Ma ei häbene seda üldse öelda: meid ei rahulda enam see pronks. Kõigil on Cramo ja Tartu jutt nii veres. Räägitakse iseenesest, et on need kaks ja siis tulevad ülejäänud. Me tahame seda stampi rikkuda." Stamp on rikutud ning Rapla esimest korda klubi ajaloos koduliiga finaali jõudnud!

Viimati suutis koduse korvpalliliiga finaalisuppi rikkuda Rakvere Tarvas, kui 2010. aastal lahvatanud Kollase Revolutsiooni ajal jõudis Andres Sõbra juhendatud meeskond finaali Tartu vastu. Kaks avamängu küll võideti, ent tiitliseeria kaotati siiski 2:4.

3. Miks algas mäng korvpallisõbra jaoks tavatul ajal?

Kohtumine algas kell 20.10, mis on Eesti korvpallisõbra jaoks tavatu aeg: varem polnud ükski tänavuse meistrivõistluste laupäevane kohtumine sellisel kellaajal alanud. Enamikel laupäevastel kohtumistel visati pall õhku ikka kell 17.

Põhjus, miks Rapla-Tartu poolfinaalseeria neljas kohtumine säärasel kellaajal algas, on proosiline: täna mängiti Raplas Sadolini Spordihoones erinevate noortesarjade finaalturniiride kohtumisi, millest viimane algas just kell 17.

4. Kes oli platsi parim?

Thomas van der Mars. Rapla hollandlasest korvialune jõud viskas 16 punkti, noppis 16 lauapalli (kümme ründelauast), blokeeris kaks vastaste viset ning tema takistamisel tegid Tartu mehed viis viga. Lisaks oli van der Marsi +/- näitaja Rapla parim - +16.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Tartu peab kohtumisi paremini ja isukamalt alustama. Rapla rong lidus täna tartlaste eest kohe avavilest saati ära ning taaralinlased ei suutnudki end õige rööpa peale sättida. Lisaks tuleb parandada visketabavust. Näiteks kolmepunktiviskeid tabasid Kullamäe hoolealused kõigest üheksast ühe.

Rapla peab lauavõitluses hoolsam olema. Jah, kohtumine võideti ning seda tehti kindlalt, ent Tartu noppis ründelauast 15 palli, mida võiks ideaalis vähem olla.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?