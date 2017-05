Rapla korvpallimeeskond tegi täna ajalugu, kui alistas kolmanda korda Tartu Ülikooli ja jõudis võitudega 3:1 esimest korda Eesti meistrivõistluste finaali.

„Mul on lihstalt nii hea meel!" õhkas Rapla võidu üks arhitekte Indrek Kajupank. "Meil on raske aasta selja taga. Vahepeal oli meie seatud eemsärk kahtluse all, aga play-off'is hakkas [mäng] tulema ja tulema ja tuli ära see finaalikoht, mida me tahtsime. Aga üks etapp on veel ees, tuleb keskenduda."

Finaalipääs on küll tore, aga sellega ei saa ju nüüd ometi rahulduda? "Muidugi mitte. Meil on väga hea meel, et oleme nii kaugele jõudnud, aga lähme finaali täiega panema."

Lisaks jätkus Kajupangal kiidusõnu fantastilistele fännidele. "See, mida te nägite täna enda ümber, see atmosfäär, see energia, mis me siit saame... Peame seda ära kasutama, teisiti pole võimalik."