Tartu Ülikooli korvpallimeeskond jäi enne tänast Eesti meistrivõistluste finaali ukse taha viimati aastal 2003. Tartu peatreener Gert Kullamäe rääkis pärast 75:79 kaotust Raplale esmalt meeskonna, seejärel ajakirjanikega.

Meeskonnale edastatud esimesest sõnumist: "Et elu läheb edasi, pead püsti! Vahel on raskeid hetki, tuleb need läbi elada. See on sport, see on elu. Hooaeg pole veel läbi, tuleb need mängud ära mängida, siis vaatame, mis edasi saab.

Seeria märksõnast: "Nende hirmus tahe jõuda finaali välja. Nendele on see midagi uut. Aivar (Kuusmaa - H.R.) on juba sügisest peale rääkinud, kuidas nad tahavad finaalis mängida. Meie tahtsime ka, aga meile on see aasta olnud hästi keeruline, juba algusest saati. Ju siis elus on nii, et kui ta algab keeruliselt, siis ka lõppeb keeruliselt. Mul jääb ainult Aivarit ja Rapla meeskonda õnnitleda ja soovida neile edu finaalis.