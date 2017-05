Arvestades tabeli seisu loovutas Liverpool tabeli keskmikule väga väärtuslikke punkte. Jürgen Kloppi juhendataval tiimil on 36 kohtumisega kirjas 70 punkti, millega asutakse kolmandal kohal.

Manchester City'l on mäng vähem peetud ning neil on 69 silma. ManU-l on 65 silma, kuid neil on kaks kohtumist vähem peetud. Maha ei tasu kanda ka Londoni Arsenali, kellel 33 mänguga 60 silma.