Eesti parim kulturist Ott Kiivikas võitis Hispaanias Santa Susannas toimunud EMil pronksmedali, ehkki jalavigastus ei lubanud mõõduvõtmiseks korralikult valmistuda.

„Kolm nädalat tagasi oli seis väga hea ja eeldasin, et teen EMiks supervormi,“ räägib 39aastane sportlane laupäeval. „Aga siis käis pauk – tekkis rätsepalihase vigastus, reis oli lilla.“

Tagasilöök pärssis mullu Euroopa meistriks kroonitud Kiivikase ettevalmistust mitmes mõttes. „Esiteks ei saanud füüsiliselt täie võimsusega harjutada, kuid trauma mõjutas ka vaimselt poolt,“ arutleb ta. „Alustasin päeva mõttega, kas homseks on seis parem ja kas võistluseks on olukord veel parem. Lugesin päevi, mis on jäänud tähtsa etteasteni. Keeruline on stressivabalt harjutada, kui näed, et asi on tegelikult jama. Kolme nädala tagune vorm õnnestus peaaegu taastada, aga sama heasse seisu ei jõudnudki.“