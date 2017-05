Maailma tippsport pole kunagi olnud nii halvas seisus nagu praegu. Kõikvõimalikud skandaalid – eelkõige dopingustoorid ja kihlveopettused – on muutnud selle valdkonna usalduskrediidi peaaegu olematuks.

Mitme suure ala juhtoinad mõistavad, et olukorra parandamiseks tuleb midagi põhjalikult muuta. Paraku kuuleme üha sagedamini jaburatest algatustest, mille elluviimine tähendaks tippspordile kabelimatsu.

Rumalate ideede väljapakkumisel on esirinda tõusnud maailma ja Euroopa kergejõustikuliidu bossid. Kui sügisel šokeerisid nad ala fänne mõttesähvatusega kõrvaldada kümnevõistlusest teivashüpe, siis nüüd kaalutakse tõsimeeli Euroopa rekordite tühistamist.

Mitu kümnendit kergejõustikuga sina peal olevatel inimestel on keeruline mõista, millised on niisuguse ettepaneku plussid. Küll aga paistavad hoobilt silma miinused. Esmalt saaks ühiskond veenva sõnumi, et miski ongi päris valesti. Aga mis täpsemalt, see jääb häguseks.