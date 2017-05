„Ma ei häbene seda üldse öelda: meid ei rahulda enam see pronks. Kõigil on Cramo ja Tartu jutt nii veres. Räägitakse iseenesest, et on need kaks ja siis tulevad ülejäänud. Me tahame seda stampi rikkuda,“ ütles Rapla korvpalliklubi mänedžer ja tegevjuht Jaak Karp mullu novembris Õhtulehele.

6. mai 2017 ei lähe mitte ainult Eesti korvpalli, aga ka Rapla linna ajalukku. Meistrivõistluste poolfinaalseeria neljandas kohtumises alistas kunagise legendaarse mängumehe Aivar Kuusmaa juhendatav Rapla 79:75 Tartu Ülikooli ning jõudis esimest korda klubi ajaloos finaali. Rahvas rõkkas, Rapla üks paremaid Martin Paasoja valas õnnepisaraid ning võitjate kapten Indrek Kajupank viskas võõrustajate fänniarmeega rõõmsasti patsu.

Raplas polnud usutavasti inimest, keda kohaliku korvpalliklubi vägev triumf otseselt või kaudselt ei puudutanud. Stamp oli murtud, korvpalli stagneerunud finaalseeria hingab praegu hädavajalikku värsket õhku.

Ilmselt leidub neid, kes võrdlevad Rapla tänavust vägitegu 2010. aasta Rakvere Tarva Kollase Revolutsiooniga. Martin Müürsepa, Valmo Kriisa ning läbimurdehooaja teinud Rain Veidemaniga tugevdatud Tarvas alistas tulises poolfinaalis TTÜ, võitis tiitliseeria esimesed kaks lahingut Tartu vastu, ent kaotas lõpuks 2:4.