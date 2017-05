Eesti trikisuusataja ja olümpiamängude medalilootus Kelly Sildaru murdis Lapimaal suusatades rangluu, neiu ütles videopostituses, et vigastus paraneb varsti.

"See reis ei lõppenud, nagu oleks oodanud, ma kukkusin ja murdsin rangluu. See saab varsti terveks. Kuid väga raske on mitte midagi teha," rääkis 15-aastane neiu videos.