Uus nädal on kätte jõudnud ning Saksamaal ja Prantsusmaal peetav jäähoki MM kogub hoogu. Midagi pole öelda, Läti hea algus teeb heas mõttes kadedaks! Päris õhtul peetakse aga tähtis mäng Inglismaa jalgpalliliigas, kus Chelsea võõrustab Middlesbrough'd. Peaks liider võitma, suurendab ta kolm vooru enne lõppu edu Tottenhami ees seitsmele punktile - ehk tiitel oleks juba käega katsuda. See ja kõik muu põnev spordimaailmas toimuv Õhtulehe päevaülekandes!