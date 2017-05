Mängujärgsel pressikonverentsil Beverley hääl värises ja silmi valgusid pisarad. "See on raske. See on nii raske. Igaüks teab, et töötan iga päev väga kõvasti ning minu kõrval oli inimene, kes toetas mind jäägitult, kandis iga päev mu särke, kandis iga päev minu Venemaa klubi särki. On väga valus, kui niisugune inimene sinult ära võetakse," rääkis Beverley.